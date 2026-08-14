Армия России освободила село Новониколаевка в ДНР

Новониколаевку в ДНР освободила Центральная группировка Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российская армия освободила село Новониколаевка, которая располагается в Донецкой Народной Республике. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны в пятницу, 14 августа.

«Подразделения "Центра" в результате решительных действий освободили <...> населенный пункт Новониколаевка», - отмечено в сводке военного ведомства.

Следует отметить, что вышеуказанный населенный пункт находится в непосредственной близости от Дружковки - одного из ключевых узлов обороны ВСУ на донецком направлении. Чтобы добраться до позиций врага, российским солдатам осталось установить контроль еще в нескольких селах. Также со стороны Константиновки на этом направлении продвигаются бойцы из Южной группировки.

Ранее Минобороны информировало, что ВС РФ удалось освободить Петровку в ДНР. За миссию отвечала Центральная группировка.