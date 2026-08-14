Обломок беспилотника нашли на пляже в Румынии

Подозрительный предмет заметили на побережье в Румынии. Фото: Sebastian_Photography/Shutterstock/Fotodom

В Румынии на одном из пляжей обнаружили обломок беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал РБК-Украина.

Подозрительный предмет заметили непосредственно на побережье. На место прибыли правоохранители, которые установили вокруг находки безопасный периметр.

Позднее власти подтвердили, что найденный объект является частью беспилотного летательного аппарата. При этом неподалеку всего за сутки до этого уже находили дрон. Эксперты не исключают, что новый обломок может оказаться его частью.

Немногим ранее румынские военные водолазы уничтожили два беспилотника в Черном море у газового месторождения Neptun Deep. Аппараты обнаружил экипаж одного из работавших там судов. В том же районе заметили другие дрейфующие БПЛА и обломки техники.