Актрису Наталью Трубникову кремировали без родных: они не приехали на церемонию Фото: кадр из фильма «31 июня»

В Москве прошла церемония кремации звезды фильма «31 июня» Натальи Трубниковой. Близкие актрисы не присутствовали на прощании в Хованском крематории, которое состоялось в полдень. Об этом пишет StarHit.

Изначально родственники планировали захоронить артистку на Ваганьковском кладбище, где покоится ее супруг, режиссер Анатолий Кулаков. Однако организовать это не представилось возможным, и решение было изменено в пользу кремации. Наталья Трубникова прожила в браке с Кулаковым 47 лет, детей у пары не было.

Все хлопоты по организации похорон взяла на себя сноха актрисы по имени Лариса. Несмотря на это, на церемонию в крематорий она не приехала. Доставкой тела занимался мужчина, на которого была оформлена специальная доверенность.

Напомним, что советская балерина и актриса Наталья Трубникова ушла из жизни 10 августа в возрасте 71 года. Ее тело в собственной квартире обнаружила соседка. В последние годы артистка тяжело болела болезнью Паркинсона.