Когда состоятся парламентские выборы в Сербии: ответ дал президент

Вучич: парламентские выборы в Сербии состоятся в октябре или ноябре Фото: REUTERS.

Досрочные выборы в парламент Сербии пройдут уже этой осенью. Об этом сообщил в ходе общения с журналистами президент страны Александар Вучич, когда посещал строительные объекты выставки Экспо-2027.

«Выборы состоятся либо в октябре, либо в ноябре», - заявил глава государства.

До этого сербский лидер обещал определиться с точной датой внеочередного голосования в сентябре или начале октября, подтвердив, что не отступит от своих слов. Согласно его заявлениям, выборы депутатов Народной скупщины (однопалатного парламента Сербии) намечены на осень. А вот президентская кампания стартует несколько позже.

Ранее Александр Вучич предупредил Европу об опасности желания добиться «поражения» Москвы в конфликте на Украине. По его словам, он не верит в идею того, что ВС РФ действительно проиграют на поле сражений. Он напомнил членам ЕС, что Россия - это ядерная держава, а, значит, ее не сломить.