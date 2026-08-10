Вучич обратился к Европе: он разнес намерения ЕС «поразить» Россию

Вучич предостерёг Европу от желания нанести стратегическое поражение РФ Фото: REUTERS.

Президент Сербии Александр Вучич предупредил Европу об опасности попыток добиться «поражения» России в конфликте на Украине.

«Я не знаю, как можно победить Россию, потому что не верю, что это будет легко. Ведь в конечном счете Россия — ядерная держава, и ее нельзя просто так атаковать», — сказал он для медиаконцерна Axel Springer.

Вучич также усомнился в том, что «победа» над Россией может быть легкой, указав на ее ядерный статус и колоссальные риски любого военного давления на нее. В связи с этим сербский президент призвал стороны конфликта к поиску компромисса и отказу от попыток навязать поражение кому-либо.

Кроме этого, Вучич полагает, что Европа находится на грани полномасштабной войны. Также он не ожидает завершения украинского конфликта в 2026 году.

При этом Вучич назвал действия Европы гибридной войной против РФ. По словам Вучича, это проявляется в поддержке Украины оружием и в санкциях в отношении Москвы. Сам сербский лидер признался, что «не знает, как можно одержать победу над Россией».

Напомним, что 8 августа Вучич в Белграде встретился с киевским главарем Владимиром Зеленским. Вопрос военного сотрудничества в ходе переговоров не поднимался. Вучич также подчеркнул, что Белград не намерен оказывать Киеву военную поддержку, пока продолжается специальная военная операция.

Сербский глава отметил, что его страна не изменила своей позиции и не стала на сторону Украины против России после визита в Белград Зеленского.

В свою очередь бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что визит Зеленского в Белград идет вразрез с настроениями граждан Сербии. Вулин считает, что приезд киевского главаря стал результатом давления со стороны Брюсселя и своеобразной «местью» за отказ Белграда поддержать антироссийскую резолюцию.

30 марта состоялся телефонный разговор президентов России и Сербии. Тогда Вучич назвал его содержательным и конструктивным. Он отметил, что страны взаимодействуют в самых разных областях — экономике, медицине, энергетике, атомной отрасли и других.