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НовостиВ мире10 августа 2026 1:28

Вучич обратился к Европе: он разнес намерения ЕС «поразить» Россию

Вучич предостерёг Европу от желания нанести стратегическое поражение РФ
Анна ПЕТРОВА
Вучич предостерёг Европу от желания нанести стратегическое поражение РФ

Вучич предостерёг Европу от желания нанести стратегическое поражение РФ

Фото: REUTERS.

Президент Сербии Александр Вучич предупредил Европу об опасности попыток добиться «поражения» России в конфликте на Украине.

«Я не знаю, как можно победить Россию, потому что не верю, что это будет легко. Ведь в конечном счете Россия — ядерная держава, и ее нельзя просто так атаковать», — сказал он для медиаконцерна Axel Springer.

Вучич также усомнился в том, что «победа» над Россией может быть легкой, указав на ее ядерный статус и колоссальные риски любого военного давления на нее. В связи с этим сербский президент призвал стороны конфликта к поиску компромисса и отказу от попыток навязать поражение кому-либо.

Кроме этого, Вучич полагает, что Европа находится на грани полномасштабной войны. Также он не ожидает завершения украинского конфликта в 2026 году.

При этом Вучич назвал действия Европы гибридной войной против РФ. По словам Вучича, это проявляется в поддержке Украины оружием и в санкциях в отношении Москвы. Сам сербский лидер признался, что «не знает, как можно одержать победу над Россией».

Напомним, что 8 августа Вучич в Белграде встретился с киевским главарем Владимиром Зеленским. Вопрос военного сотрудничества в ходе переговоров не поднимался. Вучич также подчеркнул, что Белград не намерен оказывать Киеву военную поддержку, пока продолжается специальная военная операция.

Сербский глава отметил, что его страна не изменила своей позиции и не стала на сторону Украины против России после визита в Белград Зеленского.

В свою очередь бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что визит Зеленского в Белград идет вразрез с настроениями граждан Сербии. Вулин считает, что приезд киевского главаря стал результатом давления со стороны Брюсселя и своеобразной «местью» за отказ Белграда поддержать антироссийскую резолюцию.

30 марта состоялся телефонный разговор президентов России и Сербии. Тогда Вучич назвал его содержательным и конструктивным. Он отметил, что страны взаимодействуют в самых разных областях — экономике, медицине, энергетике, атомной отрасли и других.