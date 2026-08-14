Захарова обвинила молдавские власти в целенаправленном вытеснении русского языка из медиа страны. Фото: МИД РФ

Кишинев, следуя отвратительному примеру киевского режима, продолжает дерусификацию своих СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

По словам дипломата, власти Молдавии придерживаются системной и целенаправленной политики, направленной на вытеснение русского языка из медиасферы республики. К таким же методикам прибегали украинские власти.

«Откровенно антинародные инициативы реализуются и во внутриполитической сфере (Молдавии – прим. ред.). Приведем некоторые примеры. <…> Власти, действуя по лекалам киевских нацистов, не ослабляют усилий по искусственной дерусификации информпространства Молдавии», - сказала Захарова.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что Кишинев начал провокации против сотрудников российского посольства после прихода к власти прозападных сил. Дипломат предупредил, что ответ Москвы будет жестким.