Минтранс РФ предложил изменить систему регистрации судов под российским флагом. Фото: ТАСС / Алексей Дитякин

Минтранс РФ предложил изменить систему регистрации морских судов под российским флагом, сделав ее более гибкой и сократив административные процедуры. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Законопроект, направленный на создание единой морской администрации в сфере торгового мореплавания, разработан по поручению президента России Владимира Путина и уже размещен на портале проектов нормативных актов.

Проект предусматривает централизацию государственной регистрации морских судов. Процедура будет реализована по принципу «одного окна», что позволит существенно ускорить оформление документов и минимизировать бюрократические барьеры для бизнеса. Кроме того, новые правила обеспечат более гибкую систему эксплуатации судов под государственным флагом России.

Накануне Минтранс предложил перевести транспорт на контрактную систему. Глава ведомства Андрей Никитин заявил, что новый подход должен повысить качество перевозок.