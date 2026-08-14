Агент польских спецслужб добывал информацию о ракетных комплексах ВС РФ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Московский суд отправил в колонию строгого режима на 23 года россиянина Георгия Пирогова. Мужчину признали виновным в шпионаже в пользу Польши и передаче данных о новейшем оружии, которое применяется в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Суд постановил, что Пирогов совершил госизмену и финансировал действия, направленные против безопасности страны. Помимо длительного срока, ему назначили штраф в 800 тысяч рублей и еще два года ограничений после освобождения.

По версии следствия, весной 2022 года Пирогов, находясь в Польше, получил от местной разведки задание собирать военные секреты. Для этого он использовал свои связи среди работников оборонных предприятий России.

Через знакомых он добывал чертежи и данные о производстве ракетных комплексов, а также узнавал личные данные людей, имеющих доступ к гостайне. Всю эту информацию он передавал иностранным кураторам.

Кроме того, следователи выяснили, что осужденный переводил криптовалюту на счета ВСУ и закупал за границей амуницию. Он также организовывал логистику, чтобы отправлять эту экипировку с территории Польши на Украину.