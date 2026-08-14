Продюсер рассказала, сколько Алла Пугачева может зарабатывать за выход на публику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер Павел Рудченко считает, что гонорар Аллы Пугачевой за одно светское появление может достигать 10 миллионов рублей. По его оценке, певица в ближайшее время может сосредоточиться на монетизации своего имени, а не на полноценных концертах. Этим мужчина поделился с aif.ru.

«Сколько это может стоить? Цена может варьироваться от 10 млн, в зависимости от места, события, условий», — уточнил Рудченко.

Продюсер предположил, что артистка постепенно будет переходить в статус так называемого свадебного генерала. Он пояснил, что она станет зарабатывать не на выступлениях, а на придании статуса чужим мероприятиям своим присутствием. По словам продюсера, это может произойти не раньше осени этого года.

Собеседник добавил, что Пугачева в таком формате может не отрабатывать полную концертную программу. Вместо этого она способна появиться на светском вечере и исполнить совместно с гостями всего одну песню.

Недавно Алла Пугачева сделала признание — несколько месяцев назад с ней произошло несчастье. Она упала, сломала ногу и тазобедренный сустав на Кипре. Четыре месяца она не могла даже двигаться самостоятельно.