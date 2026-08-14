Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды14 августа 2026 12:05

Продюсер рассказала, сколько Алла Пугачева может зарабатывать за выход на публику

Продюсер Рудченко: Пугачева может брать от 10 млн за появление на мероприятии
Семен ЗИМИН
Продюсер рассказала, сколько Алла Пугачева может зарабатывать за выход на публику

Продюсер рассказала, сколько Алла Пугачева может зарабатывать за выход на публику

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер Павел Рудченко считает, что гонорар Аллы Пугачевой за одно светское появление может достигать 10 миллионов рублей. По его оценке, певица в ближайшее время может сосредоточиться на монетизации своего имени, а не на полноценных концертах. Этим мужчина поделился с aif.ru.

«Сколько это может стоить? Цена может варьироваться от 10 млн, в зависимости от места, события, условий», — уточнил Рудченко.

Продюсер предположил, что артистка постепенно будет переходить в статус так называемого свадебного генерала. Он пояснил, что она станет зарабатывать не на выступлениях, а на придании статуса чужим мероприятиям своим присутствием. По словам продюсера, это может произойти не раньше осени этого года.

Собеседник добавил, что Пугачева в таком формате может не отрабатывать полную концертную программу. Вместо этого она способна появиться на светском вечере и исполнить совместно с гостями всего одну песню.

Недавно Алла Пугачева сделала признание — несколько месяцев назад с ней произошло несчастье. Она упала, сломала ногу и тазобедренный сустав на Кипре. Четыре месяца она не могла даже двигаться самостоятельно.