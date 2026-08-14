Около 100 литовских фур всё ещё находятся на штраф-стоянках Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Около сотни литовских грузовиков, задержанных ранее по приказу Минска в рамках пограничного кризиса, всё ещё остаются на территории Белоруссии. Об этом сообщил журналистам президент литовской ассоциации грузоперевозчиков "Линава" Эрландас Микенас.

"В Белоруссии всё ещё остаются около 100 грузовиков членов нашей ассоциации. Ситуация такова, что плата за вынужденную длительную стоянку на площадках в Белоруссии выше, чем стоимость самой фуры. Экономический расчёт подсказывает решение", - отметил Микенас.

Напомним, транспортный конфликт на границе Литвы и Белоруссии в октябре 2025 года возник из-за якобы "контрабанды сигарет". Литва первой в одностороннем порядке закрыла всё автомобильное сообщение, а Белоруссия в ответ ограничила литовские грузовики, требуя плату 120 евро в сутки за стоянку и угрожая изъятием транспорта, задержав около 4 тыс. фур на полгода и более.

Ранее KP.RU сообщил, что Литва планирует потратить баснословные 50 млн евро на строительство рвов вдоль границ с Россией и Белоруссией.