«Я боюсь, запикаете»: Лавров признался, что иногда ему хочется эмоционально высказаться о победах ВС РФ

Лавров: к заявлениям бойцов СВО порой хочется добавить слова, которые запикают Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

К заявлениям бойцов спецоперации порой очень хочется добавить те самые эмоциональные слова, которые СМИ обычно запикивают. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ИС «Вести», комментируя продвижение ВС РФ на поле боя.

Дипломат заявил, что часто смотрит репортажи с места сражений, где наши солдаты отчитываются о своих успехах. По его словам, на этих видеороликах они всегда выглядят уверенными и гордыми за то, что защищают родину. Он также отметил, что фраза «враг будет разбит, победа будет за нами», которую постоянно произносят бойцы, очень сильная.

Лавров признался, что, просматривая такие ролики, иногда ему хочется более эмоционально высказаться о победах армии России.

«А что к этому можно добавить? Хочется иногда добавить, но, я боюсь, запикаете», - сказал министр.

Ранее Сергей Лавров предупредил, что ВС РФ станут более жесткими в зоне СВО. При этом он уточнил, что наши военные точно не опустятся до уровня киевского режима.