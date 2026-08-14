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НовостиЭкономика14 августа 2026 12:48

ЕС закупил топливо из России на 1,5 млрд евро в июле

ЕС продолжает закупки российского топлива, несмотря на общую тенденцию к снижению импорта
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ЕС закупил топливо из России на 1,5 млрд евро в июле

ЕС закупил топливо из России на 1,5 млрд евро в июле

Фото: REUTERS.

Европейский союз продолжает закупки российского голубого топлива, несмотря на общую тенденцию к снижению импорта. По итогам первого полугодия суммарные закупки газа из России достигли внушительных 7,3 млрд евро. Об этом говорят данные Евростата, передает РИА Новости.

Основная доля пришлась на сжиженный природный газ (4,43 млрд евро), в то время как трубопроводные поставки составили 2,87 млрд евро.

В мае объемы закупок достигали пиковых 1,5 млрд евро, после чего в июне зафиксировано небольшое снижение на 10% — до 1,35 миллиарда евро. Эксперты отмечают, что спрос на СПГ из России остается выше прошлогодних показателей, несмотря на усилия Брюсселя по диверсификации энергетических рынков.

Как писал сайт KP.RU, Россия по итогам июня 2026 года заняла второе место после США по стоимости поставок СПГ в Евросоюз. Согласно приведенным данным, доля российской стороны в совокупном импорте ЕС достигла 24,1%.