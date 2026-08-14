Участники СВО в Хабаровском крае открывают свой бизнес при поддержке государства

Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края

В Хабаровском крае сделать первые уверенные шаги в бизнесе участникам и ветеранам специальной военной операции, а также членам их семей помогает образовательная программа «Герои Востока: Бизнес для СВОих». Её выпускником уже стал 31 человек, в том числе 19 ветеранов и 12 членов семей участников СВО. Проект реализуется по инициативе главы региона Дмитрия Демешина.

«Когда мы его запускали стояла простой и честная цель: дать нашим ветеранам, участникам СВО и их семьям возможность начать собственное дело или развить существующий бизнес, чтобы они могли с уверенностью строить своё будущее здесь, в родном крае», – отметил важность инициативы губернатор.

Образовательная программа помогает будущим предпринимателям развить деловые компетенции, получить практические навыки и подготовить собственные проекты. Среди выпускников, открывших собственное дело, – ветеран СВО Дмитрий Кузин. Полученные знания помогли ему создать 3D-студию полного цикла для выпуска деталей, ремонтных комплектов, протезов и предоставления услуг в 3D-инженерии.

Семейная пара Рехтиных из рабочего посёлка Чегдомын, выпускники 3-го потока, уже взяли гектар земли и оформили разрешение на строительство автомойки самообслуживания. Благодаря помощи наставников супруги разработали бизнес-план и сейчас проектируют автомоечный комплекс. Ещё один выпускник, ветеран СВО Ярослав Котик, открыл компанию по аренде спецтехники и оптово-розничной торговле в северных районах края.

«Программа рассчитана на 40 часов занятий, 12 из них пройдут очно на базе Хабаровского краевого института развития образования им. К.Д. Ушинского под руководством действующих бизнесменов. Среди лекторов – предприниматели с реальным опытом ведения бизнеса», – рассказал о формате пятого сезона Министр образования и науки края Алексей Мокрушин.

К обучению допускаются лица без предъявления требований к уровню образования. Пятый сезон стартует в сентябре. Программа рассчитана на 4 недели. Образовательный блок включает основные темы предпринимательства: создание и развитие бизнес-идеи, изучение целевой аудитории, рынка и конкурентов, формирование уникального предложения и продвижение бренда, финансовое планирование, поиск стартового финансирования и управление рисками.

Также участников обучат работе с госзакупками, маркетплейсами и франшизами. Особое внимание уделяется креативным сферам и современным технологиям. В программе — мастер-классы по креативному мышлению, применению VR/AR и 3D-технологий в бизнесе, а также по продвижению в соцсетях. Отдельный блок посвящён возможностям нейросетей и искусственного интеллекта для предпринимателей. Завершится обучение питч-сессией, на которой каждый участник представит и защитит собственный бизнес-проект.