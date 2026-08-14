В Румынии упал беспилотник возле украинской границы Фото: REUTERS.

Румынское Минобороны сообщило о крушении неопознанного беспилотника в лесу у деревни Лункавица, близ границы с Украиной. Пострадавших и ущерба нет.

"В пятницу, 14 августа, министерство национальной обороны получило сообщение по единому номеру экстренной помощи 112 о падении беспилотника в районе Лункавица уезда Тулча, в 5 км от границы с Украиной. Беспилотник упал в лесистую местность и, по предварительной информации, не причинил жертв или материального ущерба", - заявили в ведомстве.

Министерство обороны не зафиксировало воздушную цель с помощью радиолокационных систем, поскольку она летела на крайне малой высоте. Для поиска места падения беспилотника будет направлена группа на вертолёте. В ведомстве также напомнили, что румынский парламент принял закон о сбивании дронов, вторгающихся в воздушное пространство страны.

Ранее KP.RU сообщил, что 14 августа на пляже в Румынии был обнаружен обломок другого беспилотника.