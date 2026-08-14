В каких регионах Казахстана отключили электричество и почему: ответ дали в Минэнерго Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В нескольких регионах Казахстана произошло аварийное отключение электроэнергии из-за сбоя в энергосистеме Центральной Азии. Об этом сообщило Министерство энергетики республики.

Сбой произошел 14 августа из-за резкого изменения перетока электроэнергии. После этого автоматически сработала противоаварийная система, что привело к отключениям света.

«14 августа 2026 года произошел наброс мощности в энергосистеме, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии», — говорится в сообщении Минэнерго.

Национальный оператор KEGOC сообщил, что в 14:37 по местному времени отключились несколько линий электропередачи напряжением 500 кВ. Специалисты приступили к восстановительным работам, в части регионов электроснабжение уже вернули. Ситуация находится на контроле Минэнерго.

В конце мая эксперты предупреждали о сложной ситуации в энергетике Казахстана и необходимости модернизации мощностей. Страна также развивает проект строительства атомной электростанции. Первую АЭС в республике планируют возвести при участии «Росатома».