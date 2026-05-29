Нацбезопасность, атомная энергетика и железные дороги: что важного в договоре президентов РФ и Казахстана

Владимир Путин подписал с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым пакет совместных документов по итогам двусторонних переговоров. Фото: REUTERS.

Накануне Владимир Путин, который в пятницу в Астане продолжил работу на самите лидеров стран ЕАЭС, подписал с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым пакет совместных документов по итогам двусторонних переговоров. Среди них и документ о семи основах стратегического союзничества двух стран.

На Радио «Комсомольская правда говорили об этом с главою Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александрой Перминовой.

ОТБИЛИ ГОСПЕРЕВОРОТ

- В Астане в адрес гостя из России было сказано много высоких слов — это не только в связи с витиеватым восточным гостеприимством?

- Нужно понимать значение для Казахстана стабильности Российской Федерации, ее границ, экономики… А наши экономики тесно взаимосвязаны как на двустороннем уровне, так и за счет крупнейшей в мире сухопутной границы, так и в рамках Евразийского экономического союза. Это - вопрос национальной безопасности для Казахстана, - цитирует Перминову KP.RU.

- Россия с безопасностью им сильно помогла...

- Зимой 2022 года Казахстан столкнулся фактически с попыткой госпереворота. И тогда союзники по ОДКБ пришли по запросу на помощь республике и очень помогли. Казахстан пережил ситуацию нестабильности, и, думаю, не желает такого ни партнерам, ни союзникам. Астана хочет оставаться в состоянии такого близкого соседства со стабильным государством, с безопасным будущим. Оттого - поддержка на двустороннем уровне наших политических режимов. Она прослеживается и на уровне диалога президентов и на уровне чиновников… Посмотрите на вчерашние переговоры в расширенном формате - все это подтверждается.

НЕТ СПОРНЫХ МОМЕНТОВ?

- В документе о 7 основах стратегического союзничества есть пункт «экономическое партнерство» - чем он интересен?

- Этот документ все-таки рамочный. Самые интересные вещи об экономическом партнерстве, как говорится, далее по тексту. Документ этот — он задает уровень диалога и подчеркивает его значимость для наших стран. В прошлом году в рамках госвизита Токаева в Москву была подписана декларация о повышении уровня сотрудничества до всеобъемлющего партнерства и союзничества. Там был задан такой формат диалога. И вчерашнее соглашение - оно закладывает определенные нормы: что для нас абсолютно важно, что для нас неоспоримо.

- И что для нас особо важно?

- Что спорных моментов для России и Казахстана нет. Там добрососедство, взаимовыгодное партнерство, воспитание молодежи, взгляд в будущее. А конкретика - в остальных документах. И в области атомной энергетики, что мы больше всего ждали. Это государственный экспортный кредит, который был объявлен. И то, как будет реализовываться проект, и сроки первые официальные. К середине 30-х годов Казахстан получит атомную электростанцию. Было большое выступление главы «Росатома» на эту тему.

АНТИКРИЗИС И ДОРОГИ

- В Казахстане был референдум о строительстве АЭС — почему просто не принять решение о строительстве, раз очень надо?

- Населению все объяснили. Казахстан сейчас идет к энергетическому кризису. Руководство страны говорило постоянно: нужна модернизация мощностей. У них большая зависимость от внешних поставок электроэнергии. Работает энергетическое кольцо России с Казахстаном. А им нужна независимая энергосистема. Промышленность невозможно развивать, если нет стабильной энергетики. И атомная электростанция – единственный вариант решения энергокризиса. Можно порадоваться за партнеров, что такое решение было принято, и что здесь основным контрагентом был выбран «Росатом».

- Были и другие интересные договоренности?

- Например, в сфере железнодорожных перевозок — там модернизация пропускных пунктов, стыковочных пунктов, работа по совершенствованию железнодорожного сообщения совместного, упрощение процедур. У нас только с начала года 100 тысяч пассажиров воспользовались нашим общим железнодорожным сообщением, и эта цифра будет расти.

- Важен и вопрос по расчетам в нацвалютах?

- Лидеры говорили о том, что у нас бОльшая часть всех операций между странами уже проводится в национальных валютах. Но мы должны чувствовать безопасность в этих операциях и в дальнейшем. Есть соглашение между Нацбанком Казахстана и Банком России.

БИЗНЕС И ДЕМОГРАФИЯ

- Токаев говорил о важности российского бизнеса в Казахстане.

- Сейчас российских компаний 17 тысяч работает в Казахстане. Это особенно важно - в текущих условиях иметь доступ и на мировые рынки, и для зарубежных партнеров иметь возможность общаться с российскими компаниями, которые в Казахстане имеют представительство.

- Важный вопрос – демография. В Казахстане рождаемость растет - за счет чего, перенять бы опыт?

- Есть несколько программ, например, по переселению южан в малонаселенные северные регионы. Была такая долгодействующая программа. Очевидно, что южные регионы - они всегда более плодовиты. Но не будем идеализировать их демографическую ситуацию. Для стран Центральной Азии это не самые высокие показатели. Рядом с 20-миллионным Казахстаном - 36-миллионный Узбекистан. Там демографические показатели повыше.

- Говоря о реализации совместных инвестпроектов Путин сказал, что «это только начало». Что еще планируется?

- У нас огромное количество возможностей в промкооперации. Это не только «Лукойл», «Татнефть», «КамАЗ», это и другой крупный и средний бизнес, которому необходимо взаимодействовать. И он будет это делать, чтобы выживать.

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