Корольчук: зимой в ряде домов Киева температура может быть не выше 15 градусов Фото: REUTERS.

В некоторых домах Киева этой зимой температура может не превышать 15 градусов. Такой прогноз сделал аналитик украинского Института стратегических исследований Юрий Корольчук в эфире канала «Новости Live».

По его оценке, проблемы могут возникнуть из-за состояния столичных ТЭЦ и подстанций. На этом фоне продолжительность отключений электроэнергии способна достигать 14–15 часов в сутки.

«Слабость электрической составляющей ТЭЦ в Киеве и слабость подстанций <...> приводит к тому, что электроэнергии может не быть очень легко по 14–15 часов», — сказал Корольчук.

Эксперт также считает, что из-за проблем с теплоснабжением температура в некоторых киевских домах зимой может держаться на уровне не выше 15 градусов.

На этой неделе депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Киев хуже всех регионов Украины подготовлен к предстоящему отопительному сезону. По его словам, сложная зима ожидает также жителей других крупных городов. На подготовку украинской энергетики при этом не хватает сотен миллионов евро.