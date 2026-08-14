Даже Латвия не отрицает: очередной сбитый над ЕС беспилотник признали украинским

Il Messaggero: Минобороны Латвии распознало сбитый БПЛА как украинский Фото: REUTERS.

Итальянские ВВС сбили беспилотник над Латвией, предположительно украинский, сообщает Il Messaggero со ссылкой на латвийское минобороны. Инцидент произошел в ночь на 14 августа. БПЛА пересек восточную границу Латвии, после чего итальянские истребители с базы Шяуляй перехватили и уничтожили его.

Воздушная тревога в республике была отменена. Латвийские военные считают, что дрон направлялся для атаки на северо-западе России, что подтверждается атакой на порт Усть-Луга. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже поблагодарила Италию за помощь.

«Мы благодарны нашим итальянским союзникам за их службу в миссии НАТО по воздушной обороне стран Балтии и за вклад в сохранение целостности воздушного пространства альянса», - заявила Браже.

Ранее KP.RU сообщил, что в Румынии, возле украинской границы, тоже упал беспилотник. Румыны пока не знают, кому он принадлежал.