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НовостиВ мире14 августа 2026 14:22

Даже Латвия не отрицает: очередной сбитый над ЕС беспилотник признали украинским

Il Messaggero: Минобороны Латвии распознало сбитый БПЛА как украинский
Сергей КУДРИН
Il Messaggero: Минобороны Латвии распознало сбитый БПЛА как украинский

Il Messaggero: Минобороны Латвии распознало сбитый БПЛА как украинский

Фото: REUTERS.

Итальянские ВВС сбили беспилотник над Латвией, предположительно украинский, сообщает Il Messaggero со ссылкой на латвийское минобороны. Инцидент произошел в ночь на 14 августа. БПЛА пересек восточную границу Латвии, после чего итальянские истребители с базы Шяуляй перехватили и уничтожили его.

Воздушная тревога в республике была отменена. Латвийские военные считают, что дрон направлялся для атаки на северо-западе России, что подтверждается атакой на порт Усть-Луга. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже поблагодарила Италию за помощь.

«Мы благодарны нашим итальянским союзникам за их службу в миссии НАТО по воздушной обороне стран Балтии и за вклад в сохранение целостности воздушного пространства альянса», - заявила Браже.

Ранее KP.RU сообщил, что в Румынии, возле украинской границы, тоже упал беспилотник. Румыны пока не знают, кому он принадлежал.