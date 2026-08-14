Спрос россиян на недвижимость в Таиланде вырос на 46,4% за полгода Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россияне в первом полугодии 2026 года купили 820 объектов недвижимости в Таиланде, что на 46,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объём вложений вырос на 84,5% — до 60,7 млн долларов (около 2,05 млрд бат), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные компании Sunway Estates.

Аналитики Prian.ru также зафиксировали рост запросов на 41%, а в Tranio во втором квартале показатель увеличился на 30,5% год к году, что стало рекордом за последние пять лет. Самым популярным направлением остаётся Пхукет — на него пришлось 63,2% всех обращений. На Чонбури (Паттайя) — 21,1%, на Бангкок и Сураттхани — по 7,9%.

Рост спроса эксперты связывают со снижением интереса к недвижимости в ОАЭ из-за последствий ирано-израильского конфликта, а также с инфраструктурным бумом в Таиланде и стабильными ценами.

Ранее KP.RU писал, что россияне стали значительно активнее погашать ипотечные кредиты досрочно. За январь-март они внесли на эти цели 380 млрд рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти каждая третья новая ипотека закрывалась досрочно за счет личных сбережений заемщиков.