Названы пять способов убрать дрожь в голосе от волнения

Если волнение особенно сильное, поможет короткий шумный вдох носом. Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Волнение перед важным разговором или выступлением может сразу отразиться на голосе. Он начинает дрожать, срываться или становиться слишком тонким. Певица Ирина Олифер рассказала, какие простые приемы помогут быстро успокоить дыхание и сделать голос более уверенным. Об этом пишет aif.ru.

«Дыхание – это навык, который можно натренировать. Освоив эти упражнения, диафрагмальное дыхание станет автоматическим, и в стрессовой ситуации не придётся вспоминать технику, она включится сама», – объяснила Олифер.

Один из способов – выдыхать через сопротивление. Для этого можно использовать коктейльную трубочку, опущенную в воду, и в течение 10-15 секунд делать ровный выдох. Без трубочки подойдет произнесение звуков «Б-Б-Б» или «В-В-В» на одной ноте. Также перед важным разговором рекомендуется делать вдох на два счета, а выдох – на шесть-восемь, стараясь выпускать воздух плавно.

Если волнение особенно сильное, поможет короткий шумный вдох носом, словно человек нюхает цветок, после которого нужно сделать медленный выдох. Во время речи важно не задерживать дыхание: после вдоха следует сразу начинать говорить на выдохе.

Ранее сайт KP.RU писал , как в 2026 году научиться красиво и грамотно излагать мысли, улучшить дикцию и сделать речь более выразительной.