Как сохранить витамины в ягодах на зиму: советы от ученого

Размораживать заготовки рекомендуется постепенно в холодильнике. Фото: Ahanov Michael /Shutterstock/Fotodom

Правильная заморозка помогает сохранить большую часть витаминов и других полезных веществ в сезонных ягодах и фруктах. Ведущий научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФИЦ питания и биотехнологии Варужан Саркисян рассказал, как правильно заготавливать их на зиму. Об этом пишет aif.ru.

«При правильной технологии заморозки сезонных ягод, фруктов и овощей потери витаминов не превышают 10-20%. Лучше всего при таком методе заготовки впрок сохраняется витамин C, который при других способах консервации почти или полностью исчезает», – отметил Саркисян.

Для заморозки лучше выбирать спелые, неповрежденные плоды. Ягоды нужно вымыть и хорошо просушить, а брокколи и морковь предварительно бланшировать. Продукты можно сначала разложить на поддоне в один слой, а после заморозки убрать в герметичные контейнеры.

Размораживать заготовки рекомендуется постепенно в холодильнике. Повторно замораживать сырые размороженные продукты не стоит. При оттаивании в них могут активно размножаться бактерии.

Ранее сайт KP.RU писал, какие сезонные ягоды, фрукты и овощи лучше всего подходят для заморозки на зиму.