МВД Армении назвало получение гражданства этническими армянами проблемой, фото: Эрик Романенко/ТАСС

Заместитель министра внутренних дел Армении Армен Казарян высказал провокационное мнение, что этнические армяне, проживающие за пределами Закавказья, слишком просто получают гражданство страны. Это, по его мнению, "большая проблема". Об этом сообщает Sputnik.

"Армения, по сути, не предъявляет никаких требований к лицам армянской национальности для получения гражданства, и это, по моему профессиональному мнению, проблема, и её надо решать", — заявил замминистра.

Казарян утверждает, будто бы за гражданством обращаются армяне, проживающие в России. По его мнению, это делается для того, чтобы "облегчить процесс получения виз" в некоторые западные страны и упростить путешествия.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России напомнил о потворстве Армении русофобским и откровенно террористическим заявлениям Зеленского, когда тот выступал с трибуны в Ереване.