Кончаловский: После распада СССР Запад захотел разрушить РФ посредством Украины Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Запад уже очень давно лелеет надежду ликвидировать Россию, с самого распада СССР. Они восприняли конец Союза как победу, но лишь частичную, и следующий шаг - поражение уже России. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил знаменитый российский режиссёр Егор Кончаловский.

«Наши западные оппоненты считали, что они нас победили в 90-х годах, разрушив Советский Союз. И на западе посчитали, что разрушение России надо продолжить - посредством Украины, посредством украинского народа», - заявил режиссёр для KP.RU.

При этом Кончаловский уверен, что Украина, рано или поздно, снова станет частью русского мира. Вот только ответа на вопрос, что же делать с этим новым миром, у режиссёра по-прежнему нет.

«Выросло два поколения людей, для которых русский человек - враг. Убей в себе русского - одна из их основных образовательных идей. А если они говорят убей в себе русского, то убивать самих русских - не проблема для них. Изменить это - большая историческая задача», - отметил Кончаловский.

Впрочем, наш гость добавил, что сейчас для России куда важнее определиться, что же для неё будет победой в нынешнем конфликте.

Ранее KP.RU сообщил, что Кончаловский назвал отечественные модели ИИ одним из ведущих факторов суверенитета в современном мире.