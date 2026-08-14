Bild: в Германии не могут набрать 2 тысячи добровольцев для отправки в Литву Фото: REUTERS.

Германия не может полностью укомплектовать свою бригаду в Литве, которая должна быть развёрнута до конца 2027 года. Как пишет Bild со ссылкой на данные Минобороны ФРГ, на данный момент не хватает около 2 тысяч добровольцев.

«Литовская бригада — это самый важный проект бундесвера со времён холодной войны... На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60%», — говорится в публикации.

Уже развёрнутые в Литве части заполнены примерно на 92%, однако основной состав бригады, включая танковый батальон, должен прибыть только в 2027 году, именно там фиксируется серьёзный недобор. Вопрос о возможном принудительном призыве власти ФРГ должны решить до конца года.

Ранее KP.RU писал, что Германия намерена разместить в Литве тяжёлую бригаду численностью 5-6 тысяч человек к концу 2027 года. Штаб «танковой бригады 45» планируется разместить в Вильнюсе.