Два сотрудника гипермаркета в Енакиеве ДНР ранены во время атаки ВСУ Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Енакиеве Донецкой Народной Республики в результате атаки Вооружённых сил Украины пострадали два сотрудника гипермаркета «Галактика». Об этом 14 августа, в пятницу, сообщили местные власти. Удар ВСУ по гражданскому объекту произошёл ночью.

Замглавы администрации Енакиева Сергей Божик рассказал ТАСС, что раненые - охранники магазина, их госпитализировали. Известно, что ТЦ специализируется на продаже строительных материалов.

Атакованный врагом торговый центр загорелся после удара. На месте работают оперативные и экстренные службы. Пожар на данный момент ликвидирован, его тушили 19 часов. Работы осложнялись угрозой новых атак со стороны ВСУ.

Днём ранее украинские войска нанесли удар по пассажирскому электропоезду на станции Кутейниково в ДНР, в результате чего пострадали шесть человек, включая машиниста, оператора станции и пассажиров. Глава республики Денис Пушилин сообщил, что машинист получил тяжёлое ранение.