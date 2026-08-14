Посадил и забыл: агроном рассказал о самом неприхотливом овоще

Особых требований к составу почвы у брокколи нет. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Брокколи считается одной из самых простых овощных культур для выращивания на даче. Она не требует сложного ухода, не слишком привередлива к почве и способна переносить небольшие заморозки, рассказал агроном и биолог Михаил Воробьев. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Никаких особенностей или секретов нет: посеяли, посадили – и забыли. Потом убрали, когда у них головки уже развились в полной мере. По-моему, это одна из наиболее простых культур», – отметил агроном.

По словам специалиста, брокколи по количеству полезных веществ может сравниться с говядиной. При этом вырастить ее на огороде даже проще, чем цветную капусту, которая считается более требовательной культурой.

Особых требований к составу почвы у брокколи нет. Первый урожай можно получить уже через два-три месяца после посадки, когда головки полностью сформируются.

Ранее стало известно, что брокколи может быть полезна при язве желудка. По словам доцента Ольги Тарасовой, регулярное употребление этого овоща помогает бороться с заболеванием.