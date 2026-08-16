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16 августа 2026 4:03

Егор Кончаловский рассказал о мечте снять художественный фильм про Донбасс

Кончаловский выразил желание снять хотя бы один фильм про события в Донбассе
Авторы (2):
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Сергей КУДРИН
Егор Кончаловский рассказал о мечте снять художественный фильм про Донбасс

Егор Кончаловский рассказал о мечте снять художественный фильм про Донбасс

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Режиссёр Егор Кончаловский рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что уже довольно давно мечтает снять художественный фильм о событиях в Донбассе. По мнению продюсера, сейчас очень мало кинокартин про специальную военную операцию, что несправедливо и неправильно. Кончаловский старается это исправить.

«Я очень хочу снять художественный фильм о Донбассе. Документальный фильм Дикое поле мы сейчас сделали. Несколько лет мы не могли найти несколько миллионов рублей, чтобы закончить его. Странно это», - поделился Кончаловский с KP.RU.

Наш гость удивился, почему так тяжело достать финансирование на работы, посвящённые СВО и российским солдатам, героически работающим на линии соприкосновения. Кончаловский рассказал, что обращался в самые разные инстанции, и в Минкульт, но деньги не могли выделить почти три года.

При этом режиссёр отметил, что для него это очень личный фильм, на который нужны были хорошие ресурсы. Он стал персональным вкладом Кончаловского в нынешнее противостояние России и Запада на Украине. Однако заканчивать работу пришлось за свой счёт.

Ранее KP.RU сообщил, что Кончаловский указал на давнее желание Запада уничтожить Россию, которое тянется с распада СССР.