В ряде регионов РФ остаётся напряжённая ситуация с бензином, фото: Иванова Диана

Вице-премьер РФ Александр Новак отчитался о ситуации с бензином в стране. По данным правительства, сейчас общая обстановка улучшается, однако в ряде регионов ещё сохраняется напряжение. Крупные топливные компании России работают совместно с кабмином над увеличением поставок в уязвимые субъекты.

"Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряжённая ситуация", - заявили в правительстве РФ.

Усиленное обеспечение топливом нужно Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областям, республикам Тыва и Хакасия, а также Краснодарскому, Забайкальскому, Приморскому и Красноярскому краям.

Ранее KP.RU сообщил, что в Астраханской области ограничат отпуск бензина до 40 литров на автомобиль на городских АЗС. Решение приняли по предложениям «Лукойла» и «Газпрома», часть заправок переведут на ограниченный график работы.

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