Российские туристы стали чаще ездить в Северную Корею Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Спрос на поездки в Северную Корею среди российских туристов в 2026 году вырос на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает сайт Российского союза туриндустрии (РСТ).

Как рассказала Инна Мухина, эксперт РСТ и директор туроператора «Восток-Интур», июль стал рекордным месяцем: компания отправила 500 человек в разные туры — авиационные и железнодорожные. Особой популярностью пользуются пляжные направления, включая курорт Вонсан на Восточном море, а также горнолыжные курорты Масикрён и Самчжиён. Туристы также активно бронируют экскурсионные программы по Пхеньяну, гастрономические туры и поездки на священную гору Пэкту.

В 2025 году страну посетили уже более 7 тысяч россиян, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Росту способствует запуск прямых авиарейсов Москва — Пхеньян, а также открытие новых курортов, таких как Вонсан-Кальма. При этом въезд в страну возможен только через аккредитованных туроператоров, оформление визы занимает около месяца.

Ранее KP.RU писал, что главным событием года в вылетах россиян за рубеж стал запуск авиарейсов в египетские аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. В отличие от курортов Красного моря, Эль-Аламейна предлагает отдых в значительно более мягком средиземноморском климате.