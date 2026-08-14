Названы пять признаков опасного арбуза, которые можно заметить до покупки

Здоровый арбуз должен оставаться твердым и упругим. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выбирать арбуз стоит не только по размеру и цвету, но и внимательно осматривать его корку. Трещины, мягкие участки, плесень и подозрительные пятна могут говорить о том, что ягода начала портиться и стала небезопасной для употребления, рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Губанова. Об этом пишет aif.ru.

«Выбор безопасного арбуза начинается с обычного осмотра. Если чувствуете что-то подозрительное, не рискуйте. Помните, поврежденные, перезревшие или недозревшие плоды становятся рассадником шигелл, плесени и других возбудителей кишечных инфекций», – поделилась медик.

В первую очередь стоит отказаться от арбуза с трещинами, вмятинами и другими повреждениями кожуры. Через них внутрь могут проникнуть бактерии, которые в сладкой мякоти быстро размножаются. Также опасными признаками считаются темные, мокнущие, черные или бурые пятна – обычное светло-желтое пятно на боку к ним не относится.

Насторожить должны и мягкие участки корки. Здоровый арбуз должен оставаться твердым и упругим. Белый, серый или темный налет может указывать на плесень, особенно если он появился возле плодоножки. Кроме того, подозрительным считается неестественно глянцевый или влажный вид корки – в норме она должна быть матовой и сухой.

Ранее сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что 58% россиян предпочитают арбуз дыне.