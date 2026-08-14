Этикет в путешествиях: что раздражает россиян и как быть идеальным попутчиком

Топ-3 правила этикета, которых придерживаются путешественники России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне рассказали, что чаще всего раздражает путешественников, какие правила этикета считаются самыми важными во время поездок, а также какими качествами должен обладать идеальный спутник. Об этом сообщает РИАМО.

В тройку главных правил хорошего тона вошли уважение к личному пространству, умение не мешать окружающим, вежливое общение с персоналом, местными жителями и другими. 57% респондентов считают, что самое важное правило в общественных местах - убирать за собой мусор на пляже и природе.

Молодые люди в возрасте 18-24 лет стараются не снимать других на фото и видео без разрешения (20% молодых против 7% пенсионеров); чаще помогают попутчикам (17%) и строже следят за соблюдением очереди (29%).

Главным же раздражителем в путешествиях оказались громкие разговоры, просмотр видео без наушников и музыка - об этом высказались 36% опрошенных. Также респондентам не нравится грубость к персоналу и другим людям (32%), нарушение личного пространства (31%).

Как KP.RU писал ранее, переполненный почтовый ящик в подъезде может рассказать грабителям о том, что хозяева слишком долго отсутствуют дома.