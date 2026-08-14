Врач Мылин: БАДы для похудения опасны для подростков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сибутрамин, содержащийся в БАДах для похудения, это не безобидная добавка, а сильнодействующее вещество, которое изъято из свободного оборота из-за рисков. В дозах, в два-три раза превышающих предельные, он бьет по сердечно-сосудистой системе и психике. Об этом РИАМО рассказал врач Евгений Мылин.

«Корень проблемы в подмене: продукт по документам проходит как БАД, для которого не требуется клинических испытаний, а фактически содержит рецептурный препарат. Такие „добавки“ не проверяет никто по существу - декларация оформляется на бумаге, лаборатория состав не подтверждает. Маркетплейс, разместивший товар, не может прятаться за статусом „витрины“. <...> Контроль нужен на входе: обязательная лабораторная проверка партий, а не слепое доверие бумагам продавца», - заявил эксперт.

Юрист Антон Сычев объяснил, что с правовой точки зрения сибутрамин относится к сильнодействующим веществам. Его оборот вне рецепта наказывается одной из статей Уголовного кодекса РФ, а при тяжких последствиях для здоровья - совокупность с причинением вреда.

Как KP.RU писал ранее, новые БАДы с наркотиками заполонили интернет-площадки. Уже есть пострадавший подросток - 15-летняя жительница Воронежа. После приема таблеток у девочки возникли галлюцинации и резкая смена поведения.