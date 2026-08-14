Нетаньяху назвал Великобританию «первой исламской республикой» с ядерным оружием Фото: REUTERS.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью армейскому радио заявил, что Великобритания может стать «первой исламской республиков» с ядерным оружием. Его слова приводит The Guardian.

«Поищите это в сегодняшней Великобритании, в том, что называется Исламской республикой Великобритания», — сказал Нетаньяху, проводя параллель с политикой Лондона во второй половине XX века, когда Великобритания поддерживала Израиль в конфликте с Газой. На вопрос журналиста, считает ли он, что вся Европа движется в том же направлении, израильский премьер ответил утвердительно.

Ранее Нетаньяху отверг план урегулирования в секторе Газа, заявив, что израильские военные не покинут анклав до полного разоружения ХАМАС. Он подчеркнул, что разоружение должно быть реальным и касаться всех видов вооружений, а Израиль уже передал США свои возражения по этому плану.