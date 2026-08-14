TechCrunch: Apple предупредила пользователей iPhone об атаке шпионского ПО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания Apple разослала предупреждения пользователям iPhone из 110 стран о том, что они могли стать мишенью шпионского программного обеспечения, способного взломать их устройства. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на компанию.

«Apple обнаружила атаку шпионского ПО, направленную на ваш iPhone. Вы можете предпринять определённые меры прямо сейчас, чтобы защитить свои данные и устройства», — говорится в сообщении, которое получили пользователи.

Apple не раскрыла, какие именно страны и категории пользователей попали под удар. Компания рекомендует владельцам iPhone обновить операционную систему до последней версии, избегать перехода по подозрительным ссылкам и использовать двухфакторную аутентификацию.

Ранее KP.RU писал, что каждый второй россиянин больше не хочет покупать iPhone из-за проблем с российскими приложениями, а исследование ВЦИОМ показало, что действия Apple подорвали доверие пользователей.