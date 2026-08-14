Психолог Сухинин: короткие ролики перед сном могут отбить желание интима

Короткие ролики и синий свет экрана могут мешать расслаблению. Фото: Arsenii Palivoda/Shutterstock/Fotodom

Просмотр коротких роликов перед сном может мешать человеку расслабиться и негативно сказывается на интимной жизни. Доктор психологии и специалист по психосоматике Роман Сухинин рассказал, почему вечерний просмотр рилсов способен снижать либидо. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Напряжение не только создает сбой в сексуальной сфере, но также влияет на сон и бодрость – они сбиваются», – отметил Сухинин.

По словам специалиста, в течение дня человек получает большое количество эмоций и информации, поэтому вечером мозгу необходимо переключиться на отдых. Однако короткие ролики и синий свет экрана могут поддерживать состояние возбуждения и мешать расслаблению.

Особенно сильно это может отражаться на женщинах, которые, как отметил психолог, одновременно обрабатывают большое количество информации и удерживают в голове множество ситуаций. Из-за дополнительной эмоциональной нагрузки им бывает сложнее расслабиться перед сном, в том числе настроиться на интимную близость.

Ранее психолог Милана Соколова рассказала о неожиданном эффекте секса, отметив, что интимная близость в некоторых случаях может действовать как естественное обезболивающее и помогать уменьшить головную боль.