Девять человек пострадали при ударе ракеты ВСУ по жилому дому в Брянске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук обновил данные о пострадавших в результате очередного удара украинских нацистов по жилому многоквартирному дому. Число раненых при ракетном ударе возросло до девяти человек, количество погибших не изменилось.

Как заявил Ковальчук в своих соцсетях, все пострадавшие прошли медицинское обследование. Троих из них отправили в больницу, а остальным врачи рекомендовали лечение в домашних условиях. К сожалению, один человек скончался.

Напомним, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому многоквартирному дому в Советском районе Брянска. В результате атаки начался пожар, после чего жильцов успешно эвакуировали. В доме повреждены стёкла и лоджии, также задело находящуюся поблизости школу.

Ранее KP.RU сообщил, что СК России возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на жилой дом в Брянске. В ведомстве назвали действия Украины сознательным террором и цинизмом.