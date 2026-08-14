Концерт Канье Уэста в Алма-Ате перенесли на 15 августа из-за урагана с грозой, фото: Javier Rojas / Keystone Press / Agency Global Look Press

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алма-Ате был перенесён на 15 августа из-за плохой погоды. Об этом музыкант сам объявил на своей странице в социальной сети Х.

«В связи с погодными условиями концерт переносится на завтра. Здоровье и безопасность - приоритет. Увидимся завтра», - написал он.

Вечером в пятницу в Алма-Ате прошла сильная буря с ветром, дождём и молниями. Организаторы перенесли концерт на 15 августа, билеты остаются действительными.

В тот же вечер в некоторых районах Алма-Аты и Алма-Атинской области произошла авария на электросетях. В городе прекратило работу метро, на улицах возникли пробки из-за неисправных светофоров. По информации мэрии, все экстренные службы города работают в усиленном режиме. В настоящее время подача электроэнергии в Алма-Ате и окрестностях полностью восстановлена.

Ранее KP.RU сообщил, что в Алма-Ате 14 августа произошло аварийное отключение электроэнергии в нескольких районах, включая Бостандыкский, Наурызбайский, Ауэзовский и Алатауский, незадолго до концерта Канье Уэста на Центральном стадионе.