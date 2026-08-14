При атаке ВСУ на центр Горловки погибла женщина, семь человек ранены Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате дронового удара Вооружённых сил Украины по центру Горловки Донецкой Народной Республики погибла женщина, ещё семь человек получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём канале в «Максе».

«В результате украинской вооружённой агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница», — написал он, выразив соболезнования родным и близким. На месте атаки работают оперативные службы.

Ранее KP.RU писал, что в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал велосипедиста, мужчина скончался на месте от полученных ранений. В оперштабе также сообщили о разрушениях в регионе: уничтожен автомобиль в Никольском, повреждены две машины в Шебекино, а в Белянке после атаки двух БПЛА загорелось складское помещение на заводе.