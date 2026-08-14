БТА: Украина до сих пор не объяснилась за БПЛА, прилетевший в Болгарию Фото: REUTERS.

Болгария не получила от Украины разъяснений по поводу инцидента с беспилотником, который на прошлой неделе пересек воздушное пространство страны, сообщил министр обороны Димитар Стоянов. Дрон взорвался на дистанции около километра от компрессорной станции. Минобороны Болгарии предположило, что это был дрон "Майя", часто использующийся ВСУ.

"Министр заявил, что Болгария все еще не получила ответ от Украины. Он выразил надежду, что ответ будет получен как можно скорее", - говорится в публикации.

Болгарское телеграфное агентство (БТА) сообщает, что София получила лишь заявление от представителя украинских властей. В заявлении говорится, что "ни один из украинских дронов не был намеренно направлен в сторону Болгарии".

Стоянов подчеркнул, что ожидает проведения экспертной оценки инцидента министерством внутренних дел. Министр обороны также отметил, что дело уже передано на рассмотрение военной прокуратуры.

Ранее KP.RU сообщил, что румынское Минобороны сообщило о падении беспилотника в лесу у деревни Лункавица, в пяти километрах от границы с Украиной.