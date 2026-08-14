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НовостиВ мире14 августа 2026 19:13

В Британии второй раз за сутки с рельсов сошёл поезд

Инцидент в Эссексе произошёл менее чем через 24 часа после крушения в Льюисе
Анна АДАМАЙТЕС
В Британии второй раз за сутки с рельсов сошёл поезд

В Британии второй раз за сутки с рельсов сошёл поезд

Фото: Shutterstock.

В Великобритании второй раз за сутки пассажирский поезд сошёл с рельсов. Об этом 14 августа, в пятницу, сообщает телеканал GB News. Инцидент произошёл в графстве Эссекс на юго-востоке страны. Речь идёт о поезде компании Greater Anglia.

"Поезд сошел с рельсов в Эссексе менее чем через 24 часа после того, как 20 человек пострадали в ходе аналогичного инцидента в Льюисе", - передали журналисты.

Ранее KP.RU писал, что в графстве Восточный Суссекс пассажирский поезд сошёл с рельсов в окрестностях города Льюис. Около 40 пассажиров оказались заблокированы внутри перевернувшегося состава, остальные выбрались через крышу. В министерстве транспорта уточнили, что серьёзных травм и смертельных случаев не зафиксировано. Причины обоих инцидентов устанавливаются.