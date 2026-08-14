Франция могла потерять до нескольких сотен наемников, воюющих за Украину Фото: REUTERS.

Потери французской армии на Украине, по разным данным, могут составлять от 10 до нескольких сотен военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства привёл слова экс-помощника заместителя главы Минобороны США Стивена Брайена, который ранее заявлял, что на Украину было отправлено порядка 100 французских военных, набранных из 3-го пехотного полка Иностранного легиона. Франция входит в число немногих стран НАТО, которые, по данным источника, без особого стеснения направляют своих кадровых военных для участия в боевых действиях.

Ранее KP.RU писал, что прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Колумбии Мурсии Франко Харамилло, который воевал на стороне ВСУ в составе 49-го отдельного пехотного батальона «Карпатская Сечь». Он объявлен в международный розыск, его дело направлено в Верховный суд ДНР.