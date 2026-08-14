Приложение российского маркетплейса Ozon удалили из Google Play 14 августа: подробности

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Google Play удалил приложение Ozon со своей платформы. Об этом стало известно 14 августа.

Так, при поиске Ozon по названию, на платформе не находится соответствующее приложение. Кроме этого, перестали быть доступными в Google Play и другие сервисы Ozon. Например, Ozon Fresh и Ozon Seller. При этом все три приложения по-прежнему можно загрузить в App Store.

Два дня назад, 12 августа, приложение «Ozon Банк» стало недоступно в Google Play. Тогда в банке напомнили, что старые версии приложений продолжают работать, а альтернативой служит веб-версия. Инструкция по установке нового ПО также была доступна на сайте.

Ozon Банк, а также еще 93 российские кредитные организации, в июле были включены в санкционный список Евросоюза в рамках 21-го пакета ограничительных мер.