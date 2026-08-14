Белый дом назвал прискорбной передачу Байденом вооружений Киеву Фото: REUTERS.

Главным приоритетом для американского военного командования остается восстановление и наращивание собственных оборонительных мощностей США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Так она прокомментировала очередной запрос киевского главаря Владимира Зеленского на поставку ракет-перехватчиков.

«К сожалению, и это трагично, президент Джо Байден очень многое раздал Украине. <...> Наш президент с первого же дня сосредоточился на восстановлении арсенала», — сказала Левитт.

Накануне Зеленский сообщил, что для обеспечения энергетической безопасности в зимний период Украина нуждается в поставках 5% от имеющихся в США ракет к Patriot. При этом он отметил, что текущий объем вооружений в распоряжении Киева составляет всего 1%.

По данным издания Wirtualna Polska, Зеленский уже посчитал ракеты Польши для Patriot и решил, что страна может позволить себе подобное «крупное пожертвование».