В России предложили изменить знак парковки

В Госдуме хотят заменить латинскую букву P на русскую П на знаках парковки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили заменить латинскую букву P на русскую П на знаках, обозначающих парковку. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с РИА Новости.

«... Пора заменить латиницу на кириллицу на всех дорожных знаках, обозначающих парковку. Это логичное продолжение политики укрепления русского языка и его символов», — сказал парламентарий.

Парламентарий подчеркнул, что замена латиницы на кириллицу не только придаст знакам более национальный характер, но и послужит популяризации русского языка.

Панеш напомнил о российском законе, который вступил в силу с 1 марта. Речь идет о переводе на русский язык текстов на вывесках и указателях. Депутат указал, что дорожные знаки также являются публичным пространством, поэтому их стоит перевести на русский язык.

В ГД также выступили с идеей отменить утильсбор на легковые автомобили.