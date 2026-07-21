В России предложили отменить утильсбор на легковые автомобили

В России предложили отменить утильсбор. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Депутаты внесли в Госдуму предложение о временной отмене утилизационного сбора на легковые автомобили вплоть до 1 января 2030 года, сообщает "Газета.ру". Данная мера, по их замыслу, призвана сделать покупку машин более доступной для граждан и остановить неконтролируемый рост цен на авторынке.

В пояснительных материалах к инициативе отмечается, что в последние годы отрасль столкнулась с серьезным давлением на ценообразование. Причинами названы сбои в поставках по импорту, удорожание производственных процессов, нестабильность валютных курсов и регулярное повышение обязательных налогов и сборов, сопровождающих выпуск либо ввоз транспортных средств.

Авторы законопроекта убеждены, что замораживание утильсбора хотя бы на несколько лет способно затормозить дальнейшее подорожание автомобилей и вернуть их в категорию массовых товаров. В тексте инициативы прямо указывается, что пауза в действии этого платежа поможет удержать стоимость машин на приемлемом уровне.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что утильсбор давно утратил свое первоначальное назначение и превратился в инструмент изъятия средств у населения. По его словам, сбор, запущенный в 2012 году с целью финансирования безопасной переработки старых машин, фактически сделал личный автомобиль предметом роскоши для большинства россиян. Он подчеркнул, что ставки ежегодно индексируются: с 1 января 2026 года они выросли еще на 10-20 процентов, причем чем мощнее и объемнее двигатель, тем больше сумма сбора. В итоге, добавил политик, после уплаты всех обязательных платежей по новым правилам стоимость некоторых моделей увеличилась на 1-1,5 миллиона рублей.

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