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НовостиОбщество14 августа 2026 21:00

Ozon отреагировал на удаление своих приложений из Google Play

В Ozon заявили, что его приложения не нарушали правил Google Play
Анна ПЕТРОВА
В Ozon заявили, что его приложения не нарушали правил Google Play. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Ozon заявили, что его приложения не нарушали правил Google Play. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Компания Ozon заявлила, что ее приложения не нарушали правила платформы Google Play. Об этом сообщает ТАСС.

В компании сообщили, что пользователи Android-устройств могут загрузить приложения Ozon, Ozon Fresh и Ozon Travel в RuStore, AppGallery и Galaxy Store. «Ozon не нарушал правил Google Play, также напомним, что маркетплейс Ozon, сервисы Ozon fresh, Ozon travel, Ozon селект не находятся под санкциями», — пояснили в компании. ЕС ввел 21-пакет санкций против России 23 июля. В список вошли Ozon Банк и еще 93 российские кредитные организации.

Напомним, что вечером 14 августа приложение Ozon удалили из Google Play. Тогда же приложения Ozon Fresh и Ozon Seller были удалены из Google Play. Однако каждое из этих приложений доступно в App Store.