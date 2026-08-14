Ozon отреагировал на удаление своих приложений из Google Play

Компания Ozon заявлила, что ее приложения не нарушали правила платформы Google Play. Об этом сообщает ТАСС.
В компании сообщили, что пользователи Android-устройств могут загрузить приложения Ozon, Ozon Fresh и Ozon Travel в RuStore, AppGallery и Galaxy Store. «Ozon не нарушал правил Google Play, также напомним, что маркетплейс Ozon, сервисы Ozon fresh, Ozon travel, Ozon селект не находятся под санкциями», — пояснили в компании. ЕС ввел 21-пакет санкций против России 23 июля. В список вошли Ozon Банк и еще 93 российские кредитные организации.
Напомним, что вечером 14 августа приложение Ozon удалили из Google Play. Тогда же приложения Ozon Fresh и Ozon Seller были удалены из Google Play. Однако каждое из этих приложений доступно в App Store.