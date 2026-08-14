Один из банков Европы начал закрывать счета сотен россиян: что известно

Inside Paradeplatz: банк Швейцарии Swissquote закрывает счета россиян. Фото: TetianaKtv/Shutterstock/Fotodom

Швейцарские банки Swissquote и его дочерний Yuh выборочно начали прекращать обслуживание российских граждан, проживающих в Конфедерации. Речь может идти примерно о 600 счетах. Об этом пишет Inside Paradeplatz со ссылкой на одного из «пострадавших».

Как сообщил источник, пострадали не только обычные резиденты, но и налоговые резиденты Швейцарии с «безупречной репутацией», имеющие постоянный вид на жительство категории C, а также обладатели швейцарского паспорта, имеющие двойное гражданство.

По данным источника, закрытие примерно 600 счетов связано с ужесточением надзорных требований швейцарского регулятора FINMA.

Как добавил собеседник, в банке не стали скрывать истинную причину. Так, в телефонном разговоре с поддержкой ему прямо заявили, что счета закрываются по внутреннему решению, и главный критерий — российское гражданство, а не какие-либо нарушения.

Руководитель Swissquote Марк Бюрки заявил, что счета действительно закрываются. При этом он отметил, что российских клиентов у банка немного и данная практика не носит системного характера.

Тем временем во Франции россиянину, который был усыновлен, заблокировали счет из-за места рождения.