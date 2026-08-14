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НовостиВ мире14 августа 2026 21:57

Пхеньян получил теплые слова из Москвы: Путин и Медведев поздравили Ким Чен Ына

Ким Чен Ын получил от Путина телеграмму по случаю освобождения КНДР
Анна ПЕТРОВА
Ким Чен Ын получил от Путина телеграмму по случаю освобождения КНДР

Ким Чен Ын получил от Путина телеграмму по случаю освобождения КНДР

Фото: REUTERS.

По случаю годовщины освобождения КНДР от японской оккупации лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от президента РФ Владимира Путина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Об этом сообщает ЦТАК.

«Путин 14 августа прислал Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму... Медведев 14 августа прислал Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму», — передает агентство.

Немногим ранее российский глава встретился с главой Министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Тогда Путин передал приветствие лидеру Северной Кореи.

До этого Путин написал статью о перспективах партнерских отношений с КНДР.

По данным РСТ, в 2026 году спрос россиян на поездки в Северную Корею вырос на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Рекорд по поездкам россиян в КНДР зафиксирован в июле, тогда в туры по Северной Корее отправились 500 человек.