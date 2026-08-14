Пхеньян получил теплые слова из Москвы: Путин и Медведев поздравили Ким Чен Ына

Ким Чен Ын получил от Путина телеграмму по случаю освобождения КНДР Фото: REUTERS.

По случаю годовщины освобождения КНДР от японской оккупации лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от президента РФ Владимира Путина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Об этом сообщает ЦТАК.

«Путин 14 августа прислал Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму... Медведев 14 августа прислал Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму», — передает агентство.

Немногим ранее российский глава встретился с главой Министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Тогда Путин передал приветствие лидеру Северной Кореи.

До этого Путин написал статью о перспективах партнерских отношений с КНДР.

По данным РСТ, в 2026 году спрос россиян на поездки в Северную Корею вырос на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Рекорд по поездкам россиян в КНДР зафиксирован в июле, тогда в туры по Северной Корее отправились 500 человек.