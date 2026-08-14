Мирошник: Киев сам не принимает решения, нужно внешнее участие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Киевский режим не сможет самостоятельно гарантировать выполнение возможных договоренностей по украинскому урегулированию, поскольку не обладает самостоятельностью в принятии решений. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Решения принимаются не в Киеве. Поэтому без внешнего участия вряд ли есть смысл вести переговоры», — сказал Мирошник для «Известий».

Мирошник также напомнил, что Россия сохраняет открытость к переговорам, исходя из собственных целей, и по-прежнему убеждена в возможности разрешения ситуации без кровопролития.

Российская сторона неоднократно называла принципы, на которых Россия готова вести мирные переговоры с Украиной.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что контакты по Украине есть, в том числе — новые предложения.