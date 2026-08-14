Стали известны возможности новой версии истребителя Су-57

Стрелец: новый двухместный истребитель Су-57 станет пунктом управления дронами Фото: REUTERS.

Новая двухместная модификация истребителя Су-57 сможет выполнять функции пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец для телеканала «Звезда».

«Наличие второй кабины оператора позволяет подойти к реализации одной из ключевых технологий шестого поколения — это управление беспилотными летательными аппаратами в качестве воздушного пункта управления», — рассказал Стрелец.

По его словам, решение критически важно для работы с интеллектуальными и роевыми системами, поскольку позволяет распределить функции между членами экипажа. Например, когда один пилот сосредоточен на боевой задаче, а второй — на управлении беспилотными средствами.

Сециалисты ОКБ Сухого уже работают над созданием боевого искусственного интеллекта, а его отработка станет одной из ключевых задач новой версии Су-57, уточнил Стрелец.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин назвал сверхсовременный отечественный истребитель Су-57 лучшим в мире. Он также отметил превосходство Су-57 над любыми другими истребителями.